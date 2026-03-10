Galatasaray, Victor Osimhen ile 62. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı.

Sara'nın savunma arkası pasına Barış Alper bir an hareketlendi ancak koşusunun devamını getirmedi, Victor Osimhen topa koşarak Konate'ye geri pasında hata yaptırdı.

Noa Lang, boşta kalan pozisyonda vuruşunu yaptı ve top savunmadan sekerek Konate'ye geldi. Konate topu uzaklaştıramayınca Osimhen boşta kalan topu ağlara gönderdi.

Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.

Okan Buruk, ofsayt kararına itiraz etti.

(Fotoğraf: TRT1)