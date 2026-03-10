İSTANBUL 16°C / 4°C
Spor

Osimhen fileleri havalandırdı: Gol geçerli sayılmadı

Galatasaray, 62. dakikada Victor Osimhen ile bir kez daha gol buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından karar değişmezken Okan Buruk karara itiraz etti.

10 Mart 2026 Salı 22:20
Osimhen fileleri havalandırdı: Gol geçerli sayılmadı
Galatasaray, Victor Osimhen ile 62. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı.

Sara'nın savunma arkası pasına Barış Alper bir an hareketlendi ancak koşusunun devamını getirmedi, Victor Osimhen topa koşarak Konate'ye geri pasında hata yaptırdı.

Noa Lang, boşta kalan pozisyonda vuruşunu yaptı ve top savunmadan sekerek Konate'ye geldi. Konate topu uzaklaştıramayınca Osimhen boşta kalan topu ağlara gönderdi.

Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.

Okan Buruk, ofsayt kararına itiraz etti.

(Fotoğraf: TRT1)

Popüler Haberler
