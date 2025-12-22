Osimhen: Galatasaray, evim ve ailem

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım kampında katıldığı bir programda sarı-kırmızılılar ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Osimhen, "Galatasaray, doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil, aynı zamanda evim ve ailem. Kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.

Golcü yıldız, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip, abartmıyorum. Orada oynadığım için değil, bütün dünya biliyor." sözlerini sarf etti.

Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez gol sevinci yaşadı.