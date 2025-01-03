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Spor

Osimhen için dev takas iddiası! Napoli'den ManU'ya sürpriz teklif

İtalyan basını, Victor Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı. Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin Osimhen'i takasta kullanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Osimhen için dev takas iddiası! Napoli'den ManU'ya sürpriz teklif
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için İtalya'dan flaş bir haber geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin Victor Osimhen'i takasta kullanma düşüncesinin olduğu yazıldı.

CONTE ONAY VERDİ

Haberde Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin Rashford'un transferine onay verdiği belirtildi.

Napoli'nin yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Victor Osimhen'i takasta kullanmak istediği aktarıldı.

OSIMHEN AYRILMAK İSTEMİYOR!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalmak istiyor.

Sarı kırmızılı formayı bu sezon 15 kez giyen Osimhen, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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