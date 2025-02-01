İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Osimhen için harekete geçtiler! Galatasaray'ı yıkan haber
Spor

Osimhen için harekete geçtiler! Galatasaray'ı yıkan haber

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in, sezon sonunda sarı-kırmızılı formayla yoluna devam edip etmeyeceği merak konusuyken, Juventus'tan sürpriz bir girişim geldi. İtalyan devi, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
Osimhen için harekete geçtiler! Galatasaray'ı yıkan haber
ABONE OL

Sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

GIUNTOLI ÇOK ISRARCI

Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus Kulübü'nde, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.

75 MİLYON EURO

Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan Juventus'un bu transferde Galatasaray'dan önce hareket ederek imzayı attırmayı hedeflediği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 17 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.