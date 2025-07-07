Taraflı tarafsız herkesin cevabını merak ettiği "Victor Osimhen'in durumu ne olacak?" sorusu yanıt bulmaya başladı.

Galatasaray, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına varırken, Nijeryalı oyuncu "Napoli ile anlaşın, tamamdır" mesajını sarı-kırmızılı yönetime iletti.

60 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın Victor Osimhen için 60 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.

Ancak Gianluca Di Marzio, Napoli'nin bu 60 milyon euroluk teklifi reddettiğini duyurdu. Habere göre İtalyan ekibi Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin aşağısındaki bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

SPONSOR DESTEKLİ MODEL

Galatasaray'ın, oyuncunun yıllık 23 milyon euroyu bulan maaş maliyetini sponsor destekli bir modelle karşılamayı planladığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin önümüzdeki günlerde Napoli ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

AL HİLAL'DEN DEV TEKLİF

Transferdeki en ciddi rakip ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal. Kulüp, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk resmi teklif yaptı ve bu bedeli 3 taksitte ödemeyi taahhüt etti.

Ayrıca Al Hilal, Osimhen'e yıllık 40 milyon dolar değerinde 4 senelik sözleşme önerdi. Ancak yıldız oyuncu, bu astronomik teklife rağmen Avrupa'da kalma kararını verdi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asist ile dikkat çekici bir performans sergilemişti.