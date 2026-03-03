Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devi Bayern Münih'in radarına girdi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Alman devi, Harry Kane'den sonraki dönem için Nijeryalı golcüyü hedef olarak belirledi.

KOMPANY ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Vincent Kompany'nin de Osimhen'e büyük hayranlık duyduğu ve oyuncuyu kadrosuna görmek istediği kaydedildi.

TAKİP EDEN TEK TAKIM BAYERN DEĞİL

Öte yandan Osimhen'i takip eden tek takım Bayern değil. Özellikle Suudi Arabistan ekipleri, 27 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgi duyuyor

BEKLENTİ 150 MİLYON EURO

Devler Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtan Nijeryalı yıldız, 75 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Galatasaray'da değerini iki katına çıkarmış durumda. Galatasaray'ın golcü futbolcudan 150 milyon Euro'luk bir beklentisi var.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Victor Osimhen, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.