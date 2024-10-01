Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için sürpriz bir açıklama geldi.

Manchester United'ın eski forvetlerinden Louis Saha, Osimhen'in İngiliz ekibinin ihtiyacı olduğu bir santrfor tipi olduğunu söyledi.

Saha, Manchester United'ın kendini kanıtlamış bir forvete ihtiyacı olduğunu söyledi ve Victor Osimhen'le ilgili konuştu.

"NE VERECEĞİNİ BİLİRSİNİZ"

Louis Saha, "Bunun gerçekçi bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum çünkü Osimhen Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor. Ama kendini kanıtlamış, önemli bir golcüden bahsediyorsanız, o tam aradığınız oyuncu. Takımı anında geliştirecektir. Eğer Osimhen'le anlaşırsanız, potansiyelil bir oyuncu almış olmazsınız. Onun tam olarak ne vereceğini bilirsiniz." dedi.

"TAM ARANAN TRANSFER"

Saha ayrıca Osimhen için, "Osimhen gibi bir forvet tam da Manchester United'ın yapması gereken türden bir transfer. Eğer Osimhen'i transfer etmek için çok gerekiyorsa, gerekecektir de, gidin ve bunu yapın!" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in adı Galatasaray'a gelmesinden önce yaz transfer döneminde İngiltere'den Chelsea ile de anılmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.