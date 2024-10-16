Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in sözleri

"G.SARAY BİR AYRICALIK"

"Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştım, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."

AYRILIK SORUSUNA CEVAP: "MUTLUYUM"

"Ocak ayında ayrılacak mısın?"

Victor Osimhen: "Ben Napoli'de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz."

"ICARDI BÜYÜK GOLCÜ"

"Burada çok iyi golcüler. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim."

SAKATLIĞI NE DURUMDA?

"Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıktım. Doktorumuz beni iyi tedavi etti. Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım."