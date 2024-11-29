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Spor

Osimhen: Mental olarak yorgunuz

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçının ardından konuştu.

29 Kasım 2024 Cuma 00:05 - Güncelleme:
Osimhen: Mental olarak yorgunuz
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçının ardından konuştu.

Nijeryalı futbolcu, "Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız." dedi.

Osimhen, "Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.

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