Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teklifine yanıt verdi.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, Osimhen, yıllık 35 milyon euro'luk (10 milyon euro bonus) teklife rağmen Al Hilal'e transfer olmaya ikna olmadı. Napoli ise Nijeryalı futbolcu için Al Hilal'den gelen 75 milyon euro'luk teklife yeşil ışık yaktı.

TRANSFER İÇİN BASKI

Napoli ve Al Hilal'in Osimhen'i transfer için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Öte yandan Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba da Osimhen'in Avrupa'da bir takıma transfer olmak istediğini ve Avrupa'ya öncelik verdiğini, Al Hilal defterini ise kapattığını duyurdu.

İtalya'dan Alfredo Pedulla da Osimhen'in, Al Hilal'in teklifini kabul etmediğini duyurdu.