Spor

Osimhen sahnede! Nijerya, Cezayir'i yenerek yarı finale çıktı

Nijerya Millî Takımı, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Cezayir'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelede bir gol atan ve bir asist yapan Victor Osimhen, galibiyette başrol oynadı.

10 Ocak 2026 Cumartesi 22:37
Osimhen sahnede! Nijerya, Cezayir'i yenerek yarı finale çıktı
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Cezayir ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Marrakech Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı ve yarı finale yükseldi.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Victor Osimhen ve 57. dakikada Osimhen'in asistinde Akor Adams kaydetti.

Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı

Öte yandan Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69. dakikada oyundan alındı.

Nijerya Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Fas'ın rakibi oldu.

