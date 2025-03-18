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Spor

Osimhen transfer gündeminden düşmüyor! Yeni takımı için iddia geldi

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Osimhen'in adının geçtiği takımlardan biri olan Chelsea için açıklama geldi.

Haber Merkezi18 Mart 2025 Salı 20:54 - Güncelleme:
Osimhen transfer gündeminden düşmüyor! Yeni takımı için iddia geldi
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Osimhen'in adının geçtiği takımlardan biri olan Chelsea için açıklama geldi.

Chelsea'nin eski oyuncusu Emmanuel Petit, Osimhen için yaptığı açıklamada, "Hepimiz Victor Osimhen'in niteliklerini ve Chelsea'ye neler katabileceğini biliyoruz. Gol atabilir ve takıma karakter katabilir. Bu anlamda bana Diego Costa'yı hatırlatıyor. O bir savaşçı. Kişilik ve karakter açısından çok şey ifade edebilir ama bu yaz piyasada daha iyi seçenekler de olabilir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A CEVAP VERECEK

Galatasaray da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu düşüncelerini Nijeryalı golcüye ilettiler. Osimhen, nisan ayında kararını Galatasaray'a bildirecek.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.

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