Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, Nijeryalı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların şu anda Osimhen transferindeki en büyük rakibi ise Al Hilal.

YENİ TEKLİFİ DUYURDULAR

Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki futbolcudan vazgeçmiyor. Suudi Arabistan ekibi, Napoli ve Osimhen'e yeni bir teklifte bulundu.

Al Hilal'in Napoli'ye 70 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu ve Osimhen'e yaptığı teklifi de yükselttiği kaydedildi. Al Hilal'in Osimhen'e daha önce 30 milyon euro teklif ettiği gündeme gelmişti.

ANLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Romano'nun haberinin ardından Di Marzio, Osimhen'in, Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurdu. Al Hilal'in teklifi ile Napoli'nin beklentisi arasındaki farkın ise 5 milyon euro olduğu yazıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.