Osimhen ve Ndidi sahne aldı, Nijerya son 16'da

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya, Tunus'u 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son 16'yı garantiledi. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin gol attığı karşılaşmada Süper Lig yıldızları galibiyette başrol oynadı.

28 Aralık 2025 Pazar 01:22
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) C Grubu'nda iki maç oynandı.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci haftasında Nijerya ile Tunus, Fes Stadı'nda karşılaştı.

Nijerya, maçın 44. dakikasında Victor Osimhen, 50. dakikasında Wilfred Ndidi ve 67. dakikasında Ademola Lookman'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Tunus'un golleri ise 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada Ali Abdi'nin attığı penaltıdan geldi.

Günün diğer maçında başkent Rabat'ın Al Medina Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uganda ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten maçta Tanzanya, 59. dakikada Simon Msuva'nın penaltıdan golüyle öne geçerken Uganda, 80. dakikada Uche Ikpeazu'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Nijerya, son 16 turuna kaldı.

Tunus, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Tanzanya 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Uganda ise son sırada bulunuyor.

