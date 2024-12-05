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Spor

Osimhen yarışına bir takım daha katıldı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı. Fransız basını, Paris Saint-Germain'in Nijeryalı yıldız için girişimde bulunacağı aktardı. İşte detaylar...

5 Aralık 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Osimhen yarışına bir takım daha katıldı
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Fransız devi PSG'nin kış transfer döneminde Victor Osimhen için hamle yapacağı iddia edildi.

OCAKTA HAMLE YAPACAKLAR

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; PSG, Victor Osimhen için ocakta hamle yapacak.

ALMADIĞI İÇİN PİŞMAN

Haberde teknik direktör Luis Enrique'nin sezon başında Nijeryalı golcüyü veto ettiği ancak Osimhen'in performansı sonrası bu kararından pişamanlık duyduğu yazıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olması, Fransız devinin iştahını artırdığı belirtildi.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Victor Osimhen, sarı kaırmızılı takımda mutlu olduğu ve sezonu Türkiye'de tamamlamak istediği ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 12 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol, 5 asistle müthiş bir grafik yakaladı. 14 gole direkt etki eden Nijeryalı forvet, her maç katkı yaptı. Süper Lig'de 8 maçta 6 gol, 3 asistlik performans gösteren Osimhen; Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol, 2 asistle ciddi bir katkı sundu. 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'da sadece RFS ve Gaziantep maçlarını kaçırdı.

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