Spor

Osimhen'de sıcak gelişme! Derbi öncesi Galatasaray'a müjde

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yaklaşırken gözler Victor Osimhen'in sakatlık durumuna çevrildi. Kritik maç öncesinde Nijeryalı yıldızın durumunda sıcak bir gelişme yaşandı.

HABER MERKEZİ28 Kasım 2025 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Osimhen'de sıcak gelişme! Derbi öncesi Galatasaray'a müjde
Süper Lig'de gözler, ligin 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Kritik maç öncesinde Victor Osimhen cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve derbide oynayıp oynamayacağı merak edilen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında yer aldı.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Nijeryalı golcü, 9 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray derbi hazırlıklarına yarın da devam edecek.

DİĞER FUTBOLCULARIN DA SON DURUMU BELLİ OLDU

Öte yandan sarı kırmızı kulüp, başta Victor Osimhen olmak üzere sakatlığı bulunan diğer isimlerin de son durumunu paylaştı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

