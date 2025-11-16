Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin play-off finalinde Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Osimhen, maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında yerini Jerome Adams'a bıraktı.

L'Euipe'in haberine göre, Osimhen devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Bu durum, yıldız golcünün sağlık durumu konusunda ciddi bir endişe yarattı.

GALATASARAY'DA SAKATLIK KRİZİ BÜYÜYOR

Galatasaray son dönemde sakatlıklarla boğuşuyor. İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ile başlayan sakatlıklar kervanına A Milli Takım'ın Bulgaristan maçında oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan da dahil olmuştu. Öte yandan Abdülkerim Bardakcı da millilerin bugünkü antrenmanına ağrıları sebebiyle katılmamıştı.