İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2579
  • EURO
    34,6926
  • ALTIN
    2400.82
  • BIST100
    10247.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Osimhen'den PSG'nin teklifine ret!

Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, Paris Saint-Germain'den gelen teklifi reddettiği iddia edildi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
Osimhen'den PSG'nin teklifine ret!
ABONE OL

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Paris Saint-Germain'e istediği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Paris Saint-Germain'den gelen teklifi reddetti.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki Nijeryalı santrforun, Premier Lig'de oynamak istediği ve Ligue 1'de yeniden forma giymek istemediğinden dolayı bu teklifi reddettiği söylendi.

Sözleşmesinde 130 milyon euro serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen için Arsenal ve Chelsea'nin takipte olduğu da iddia edildi.

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.