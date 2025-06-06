Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için çaba sarf ederken; diğer taraftan da belirlenen bölgeler için girişimde bulunuyor.

Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı kırmızılıların transfer listesinin başında Leroy Sane yer alıyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Sane, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

GALATASARAY TEKLİFİNİ YAPTI

Farklı teklifleri de değerlendiren yıldız oyuncuya, Galatasaray'ın teklif yaptığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı yönetimin, bonservisi elinde olacak Alman futbolcunun yıllık ücreti için 10 milyon avroya kadar çıkabileceği öğrenildi.

Sane'nin de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği, Alman basınında çıkan haberler arasında...

Sane'nin ayrıca, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Haziran ayı sonuna kadar teklifleri değerlendirerek, kararını vermesi bekleniyor.