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Spor

Osimhen'den sürpriz paylaşım! Akıllarda soru işareti bıraktı

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve sergilediği performansla kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı yıldızın paylaşımı 'Takımdan ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Osimhen'den sürpriz paylaşım! Akıllarda soru işareti bıraktı
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen bir paylaşımda bulundu.

Osimhen, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

SORU İŞARETLERİ OLUŞTURDU

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Gidecek mi?" yorumları yapılmasına neden oldu.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 26 yaşındaki santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:

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