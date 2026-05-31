  • Osimhen'den transfer açıklaması! Çok konuşulan sözlere son noktayı koydu...
Osimhen'den transfer açıklaması! Çok konuşulan sözlere son noktayı koydu...

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Yıldız futbolcu, sözlerin bağlamından koparıldığını belirterek hem hocasına hem de Galatasaray'a duyulan saygının altını çizdi.

BEYZA NUR YILMAZ31 Mayıs 2026 Pazar 21:44
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Nijerya'nın hocası Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili yaptığı yorumların abartıldığını ve bağlamından kopartıldığını söyledi.

Osimhen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.

Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

Desteğiniz için teşekkür ederim."

CHELLE NE DEMİŞTİ?

Eric Chelle şu açıklamayı yapmıştı:

"Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz."

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

