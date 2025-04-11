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Spor

Osimhen'den transfer mesajı: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü transferi konusunda da önemli sözler söyledi.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Osimhen'den transfer mesajı: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Mücadelei değerlendiren Victor Osimhen "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz." dedi.

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Osimhen "Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY KALBİMDE OLACAK"

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Osimhen "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." şeklinde konuştu.

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