Osimhen'in gol serisi Monaco'da sona erdi

Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.

MAÇIN YILDIZI UĞURCAN ÇAKIR OLDU

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla müsabakaya damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısında Maghnes Akliouche'nin iki şutunda kritik kurtarışlar yapan Uğurcan, ikinci yarıya da iyi başladı.

Monaco'nun 47. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandığı penaltı öncesinde Takumi Minamino'nun şutunu önleyen milli file bekçisi, penaltıda da Denis Zakaria'ye geçit vermedi.

Maçta kaldığı süre boyunca kurtarışlarıyla takımının kaleyi kapatmasında başrolü oynayan Uğurcan Çakır, 59. dakikada Balogun ile karşı karşıya pozisyonda sakatlandı.

Tedavisinin ardından yaklaşık 10 dakika oyuna devam eden Uğurcan, 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.