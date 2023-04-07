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Spor

Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico: Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti

Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusunun Erling Haaland'dan daha iyi olduğunu söyledi.

7 Nisan 2023 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico: Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti
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Napoli'de bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusuyla ilgili konuştu.

D'Amico yaptığı açıklamada, "Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti. Erling Haaland'dan bile daha iyi." dedi.

PSG için harika bir tercih olabileceğini söyleyen menajer, "Hücum oyuncularından önemli birini kaybedecek olan PSG için harika bir tercih olacak. Bence Messi Miami'ye gidecek ama bu sadece benim görüşüm." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Serie A'nin en golcü oyuncusu olan Osimhen 23 maçta 21 gol kaydetti.

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