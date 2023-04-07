Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico: Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti

Napoli'de bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusuyla ilgili konuştu.

D'Amico yaptığı açıklamada, "Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti. Erling Haaland'dan bile daha iyi." dedi.

PSG için harika bir tercih olabileceğini söyleyen menajer, "Hücum oyuncularından önemli birini kaybedecek olan PSG için harika bir tercih olacak. Bence Messi Miami'ye gidecek ama bu sadece benim görüşüm." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Serie A'nin en golcü oyuncusu olan Osimhen 23 maçta 21 gol kaydetti.