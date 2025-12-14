İSTANBUL 12°C / 7°C
  • Osman Özköylü: Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi
Spor

Osman Özköylü: Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ankara Keçiörengücü maçında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, 'Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi' dedi.

14 Aralık 2025 Pazar 17:15
Osman Özköylü: Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 beraber kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Oyunun tamamını neredeyse kontrol eden takım bizdik. Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Aslında baktığımız zaman birkaç tehlikeli pozisyon yakaladılar ama genel anlamda onlara şans vermedik. Maalesef tam biz gol atabiliriz dediğimiz bir pozisyonda o topun gelip, geçiş hücumunda bize gol olması çok talihsizdi. Devamında yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber oyunu iyice Keçiörengücü ceza sahası üzerine yıktık" şeklinde konuştu.

