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  • Osman Özköylü: Yapılan bir hata sonucunda 2 puan kaybettik
Spor

Osman Özköylü: Yapılan bir hata sonucunda 2 puan kaybettik

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Yanlış bir koşu, bir hata ve rakibi takipteki bir eksiklik; maç boyu pozisyon vermediğimiz rakibimiz karşısında 2 puan kaybetmemize sebep oldu” dedi.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Osman Özköylü: Yapılan bir hata sonucunda 2 puan kaybettik
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kontrolü ellerinde tuttukları 90 dakikanın sonunda 2 puan kaybeden taraf olduklarını ifade etti.

Rakibi Ankara Keçiörengücü'nün maçın ikinci yarısında sistem değişikliğine gittiğini kaydeden Özköylü, "Aşırı sıcaktan dolayı bizde biraz yorulmalar başladı. Biraz fazla geri çekilince rakip sanki biraz şans buluyormuş gibi oldu ama baktığımız zaman golü yediğimiz andaki pozisyonda bile ortada hiçbir şey yokken gol yedik. Yanlış bir koşu, bir hata ve rakibi takipteki bir eksiklik; maç boyu pozisyon vermediğimiz rakibimiz karşısında 2 puan kaybetmemize sebep oldu. Özellikle oyunun ilk yarısı tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi" açıklamasında bulundu.

Maçta beraberlik olduğu sürelerde bile önce ikinci golü bulma fırsatları yakaladıklarını dile getiren Özköylü, "Takımımızın her şeyi çok güzeldi, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta boyu ne çalıştıysak ne istediysek bugün sahada her şeyi onlardan gördük. Bu da bizi çok sevindirdi. Baktığımız zaman son iki haftada kötü yenilgiler almış, demoralize olmuş kendi içimizdeki bir takım sıkıntıları fazlasıyla yaşayan bir takım olarak bugün ortaya koyduğumuz karakter, mücadele, oyun ve oyuncularımızın direnci takdire şayandı. Bazı sorunlar yaşıyoruz ama bunlar bizim için çözülmeyecek şeyler değil. Biz iyi ve güçlü bir takımız" değerlendirmesinde bulundu.

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