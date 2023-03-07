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Spor

Osman Özköylü'den hakem tepkisi: Biz hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 3-2 yenen Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA7 Mart 2023 Salı 20:53 - Güncelleme:
Osman Özköylü'den hakem tepkisi: Biz hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz
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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Tuzlaspor galibiyetine rağmen hakem hatalarının katlanamaz duruma geldiğini söyleyerek, "Biz bu kadar ucuz yem edilecek takım değiliz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Harika bir maç oldu. Heyecanlı pozisyonlara sahne olan bir maç oldu. Skora baktığımızda ise maalesef bu maçı bu duruma biz getirdik. Rakibin pozisyonu yokken 2 gol yediğimiz bir müsabaka oldu oldu. Hakemin penaltı kararını tartışmak istemiyorum ama söz konusu Pendikspor olunca hemen VAR'a gidiliyor. Bize karşı işler farklı işliyor. Biz ligin ikinci yarısında 6 gol yedik. Bu gollerin 4 tanesi penaltıdan. Biz İstatiksel olarak ligde topa en fazla sahip olan takımız. Bizim maç başına ortalama 35 dakika topa sahip olduğumuz bu ligde en yakın rakibimiz 28 dakikada kalıyor." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLMAYALIM MI?"

Hakem yönetiminden rahatsız olduğunu dile getiren Osman Özköylü, "Bizi bu hakem kararları ile ligde geri sıralara mı çekmek istiyorlar? Süper Lig'de bir İstanbul takımı daha istemiyorlar mı? Biz şampiyon olmayalım mı? Biz, oynadığımız oyuna saygı duyulsun istiyoruz. Biz bu kadar ucuz yem edilecek takım değiliz. Maç içerisinde rakip oyuncu bizim futbolcumuzun beline sarılıp yere indiriyor. Hakem tenezzül edip VAR'a bile gitmiyor. Bu camianın yaptığı bir yatırım var, emek var. Sahada işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Her daim oyuncularımızın arkasında olan teknik ekibimiz, yöneticilerimiz var. Biz hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Eyüpspor yatırım yapıyorsa, Pendikspor iyi oynuyorsa bu ekipler isteseniz de istemeseniz de hak ettiğini alacaktır. Bu tür ekipler futbolu güzelleştirir." diye konuştu.

Ligde kalan maçlara odaklanacaklarını söyleyen Özköylü, "Tuzla gibi kaliteli bir takıma karşı bugün iyi mücadele ettik ve kazandık. Önümüzde Göztepe maçımız var. O maça hazırlanacağız ve inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Tuzlaspor'u da bugünkü mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ligde kalan maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

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