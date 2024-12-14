Osman Zeki Korkmaz: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İstanbulspor lige iyi başladıktan sonra duraksama dönemine girmişti. Sonrasında skor olmasa da futbol olarak kendimize geldiğimiz dönemdeydik. Son 5 maç kendimize geldik. Geçen hafta Keçiören maçının ikinci yarısı belki lig tarihinde az oynanacak bir maçtır diye düşünüyorum. Çok net pozisyonlarını değerlendirememiştik. Belki yine bu maç gibi kazabileceğimiz maçtan mağlup döndük. Bu maçın başından itibaren sahada ne yaptığını bilen taraftık. Rakibin kuvvetli yanları var. Bence en kuvvetlisi duran toplar. Buna o kadar çalışmamıza rağmen bir anlık motivasyon kaybından maç 2-2'ye geldi. Berabere bitse üzüleceğimiz bir maçtı. Çünkü başından sonu bariz pozisyonları değerlendiremediğimiz maçtı. Finalde attığımız golle kazandık. Çok mutluyuz. Çünkü böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bolu maçı, geçen haftaki Keçiören maçı 2-0'dan dahi çevirebilecek güçte bir takımız. Bugün ilk defa mağlup duruma düştüğümüz bir maçtan galip ayrılıyoruz. Süper Lig döneminden bu yana böyle maçlar yaşadık ve hafıza oluşmuştu. Gol yedikten sonra takımımız kırılganlaşıyordu. İstanbulspor bugün o kötü huyundan da vazgeçtiğiniz gösterdi. Bunu devamlı hale getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sadece İstanbulspor için değil, Türk futbolu için top oyunda kalsın"

Müsabaka içerisinde maçın 4. hakemi ile yaşadığı diyaloğun sorulması üzerine Korkmaz, "Bu söyleyeceğim bu maçla alakalı değil. Bugün bakın gol yediğimizde Sambissa yerdeydi, direğe çarpmıştı. İtiraz etmedik. Bizden de kimsenin durmamızı beklemesin. Durmadık diye kimse ortalığı yangın yerine çevirmesin. Ciddi pozisyonlar dışında durmayacağız. Özellikle 1. Lig'de oyunun süresine etki eden faktörlerin çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Geçen hafta Ankara'da 12 dakika oyun kaybı yaşadık, 5 dakika uzatma verildi, 3.5 dakika oynandı. İnsanlar bu futbolu izlemek için para niye veriyor? 90 dakika maç izlemek için para veriyorlar. Türkiye'de özellikle 1. Lig'de maçlar 75 dakika oynanıyor. Bu konuda benim federasyona, MHK'ye en büyük serzenişim lütfen oyun sonlarına eklenen süreler. Dün Ankaragücü maçında 10 dakika eklendi. Bugünkü maçın oyunda olmayan süresi 5 dakika mı? Pozisyonlara itiraz etmiyorum, penaltı oluyor itiraz etmiyoruz ki hakkımız çok yendi. En büyük serzenişim oyun süresi. Oyunun süresinin eritilmesine izin vermeyin. Siz de oyun süresinin sonuna bunu kim takip ediyorsa VAR diyorlar. Bugünkü VAR hakemi Emre Malok. Tecrübeli bir hakemdi, 5 dakika verdi. Sadece bu maça özel değil, bütün maçlarda veriyorlar. Camia takımlarına veriyorlar; Kocaeli, Sakarya, Ankaragücü'nün maçlarında 10-12 dakikaları görüyoruz. Bizim uzatması 11 dakika olan tek maçımız deplasmandaki Amed maçı. Sadece İstanbulspor için değil, Türk futbolu için top oyunda kalsın. Son dakika İsa yere yattığı zaman, ilk bağırdım yerden kalkması için. Bunu da yapan tek takımız, tek hocayım. Onu da söyleyeyim" diye cevap verdi.