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Spor

Osman Zeki Korkmaz: Mental hazırlığı ihmal etmişiz

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:17 - Güncelleme:
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Korkmaz yaptığı açıklamada, "Kesinlikle fiziksel ve taktiksel hazırlığımız vardı ama biraz mental hazırlığı ihmal etmişiz. Geçen sezon uzak ara en iyi futbol oynayan takımına karşı biraz panik olduk. Trabzonspor'un yatay paslarında hücumun 5 ana koridorunu kapatmak istedik." dedi.

Golü yedikten sonra rahatlama yaşadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Golü yedikten sonra psikolojik bir rahatlama yaşadık. Arkadaşlara da söyledim 'Bu iyi oldu' diye. Sonrasında 2. bölgede topları tutabildik, 3. bölgede daha soğukkanlı ve gerçekçi ataklar yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Son olarak transfer için de konuşan Korkmaz, "Ben transferden bahsetmeyeceğim çünkü lig başladı. Elimizdeki oyuncuları geliştirmemiz gerekiyor. İlk yarı ve ikinci yarıdaki oyun bize doneler verdi. Bu lig üst seviye bir lig, buraya hızlıca adapte olmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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