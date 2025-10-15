Osman Zeki Korkmaz: Sivasspor'un hedefi play-off

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Asıl hedefimiz play-off'un içinde olmak öncelikli hedefimiz. Birinci sırada olabilir, 5. sırada veya 7. sırada olabilir ama play-off'un içinde olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli arayı günde çift antrenman yaparak değerlendirdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Deplasmanda oynayacağımız Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını yine tesislerimize başladık. Uzun bir zaman sonra tam kadroya yakın bir kadroyla hazırlıklara başladık. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var biliyorsunuz. Badji uzun bir sakatlıktan geri döndü. Bugünden itibaren biraz daha maç için özel taktiksel antrenmanlar olacak. Geçtiğimiz döneme kısa bir özetlersek hepinizin malumu olduğu gibi beklenmedik. Hiçbirimizin istemediği ve memnun olmadığı bir lig başlangıcı ilk dört hafta oldu. Daha sonra toparlanan, biraz daha olgun oyun oynayan bir Sivasspor var. Rakibe fazla pozisyon vermeden, gol fırsatı vermeden oynuyoruz. Tüm Sivaslıların, Sivasspor'u yürekten seven insanların beklediği gibi de bizim de gördüğümüz gibi asla es geçmiyoruz. Bundan sonra artık üzerine koyarak gidecek bir Sivasspor olacaktır" diye konuştu.

"SAKAT FUTBOLCULARIMIZ DÖNDÜ"

Takımdaki sakatların durumu ve hafta sonu oynanacak Ankara Keçiörengücü maçı ile ilgili yöneltilen soruya Korkmaz, "Badji sakatlıktan geri döndü. Avramovski ile Charisis'in durumu iyi. Memnun olduğumuz konu 15 gündür de yoğun çalışıyoruz, ritimleri arttı. En azından Charisis ile Avramovski daha formda olacaklar bu maçta. Bu iki isim hücum omurgasının kritik oyuncuları. Keçiören maçına özel söylemeyeceğim, bundan sonra her maç için değil Sivasspor'un hedefi içeride ya dışarıda maçı kazanmaktır. 5 hafta sonra da sorsanız aynı soruyu aynı şeyi söyleyeceğim size. Biz her maça nasıl kazanırız parolasıyla çıkıyoruz. Bizim hedefimiz maçı kaybetmeden bitirmek değil, maçı kazanmak" yanıtını verdi.

"PLAY-OFF'UN İÇİNDE OLACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "Sivasspor'un hedefi bu sezon ki hedefi ne?" şeklindeki sorusuna Korkmaz, "Sezon başı aslında kurgularken ki hedefimiz hep aynı şeyi söyleyemiyorum ama kulübün ekonomisini toparlamakta çünkü bakın bu yanlış anlaşılmasın Süper Lig'den düşen bir kulüp ve Süper Lig'den düşen kontratlar onun ağırlığı vardı üzerimizde. Bu şu anki kurduğumuz kadroyla aslında o ağırlığı bayağı hafiflettik. Umarım bunu sezon sonuna kadar böyle devam ettirebiliriz. Devre arası transfer dönemiyle beraber. Asıl hedefimiz play-off'un içinde olmak öncelikli hedefimiz. Şimdi o olgunluğu sağlarsak oraya geldikten sonra tekrar hedefi revize edebiliriz ama şu anki önceliğimiz play-off'un içinde olmak. Böyle şeyler kesin konuşulmaz futbolu nereye getireceği belli olmaz takımlara ama benim naçizane bir teknik adam olarak bu kadroda gördüğüm şey bu potansiyel yüksek fazlasıyla var. Birinci sırada olabilir, beşinci sırada veya yedinci sırada olabilir ama play-off'un içinde olacağız" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.