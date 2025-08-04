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Spor

Osman Zeki Korkmaz: Sivasspor'un hedefi Süper Lig'e geri dönmektir

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Bolu'da gerçekleştirilen kampta açıklamalarda bulundu.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Osman Zeki Korkmaz: Sivasspor'un hedefi Süper Lig'e geri dönmektir
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "doğru ekonomiyle en hızlı şekilde" Süper Lig'e dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Korkmaz, AA muhabirine, Bolu'daki kampta eksiklikleri daha net gördüklerini belirtti.

Performansıyla öne çıkmış ülke dışından yerli oyuncuları kadroya kattıklarını ifade eden Korkmaz, "Onların Bolu'daki kamp sürecinde takıma uyumları arttı. Bu sırada Benjamin Kimpioka da aramıza katıldı. Nokta atışlarla belirlediğimiz mevkilere transferler yapmaya başladık." dedi

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Korkmaz, "Hafta içi bir kanat oyuncusunu daha aramıza katmayı planlıyoruz. Görüşmelerde sona gelindi. Bu transferlerden sonra yavaş yavaş oyun olarak beklentiye cevap verecek Sivasspor oluşmaya başlayacaktır. Oynaması gereken veya performans gerektiren transferlerin aramıza katılım süresi biraz maçların başlamasına yakın bir tarihe denk geliyor. Bu oyuncuların hazırlanması bir kaç haftayı bulacaktır. Takıma yüzde 90'a yakın gerekli transferleri yaptığımızı düşünüyorum. Yalnız bunların performans olarak sahaya ayak basmaları 2-3 haftayı bulabilir."

Transfer dönemi kapanana kadar takımdaki futbolcuların performanslarını değerlendireceklerini aktaran Korkmaz, "Transfer teklifi gelen oyuncular olacaktır, bizim cazip teklifleri değerlendirme sürecimiz olabilir. Ama yüzde 90 planladığımız kadroyu oluşturmuş durumdayız. Bunun dışında belki 1-2 oyuncu gelebilir, 1-2 oyuncu da gidebilir." diye konuştu.

"ERZURUM DEPLASMANI ZOR GEÇECEK"

Korkmaz, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Erzurumspor FK maçının zor geçeceğini söyledi.

Erzurumspor'un iki, üç yıldır kadro kalitesi olarak beklentileri tam alabilmiş bir kulüp olmadığına dikkati çeken Korkmaz, şunları kaydetti:

"Aslında kaliteli bir kadrosu var. Özelikle geçtiğimiz sene ligin uzun bir döneminde direk üst lige çıkacağı beklenen bir takımdı, beklenti de o yöndeydi. Play-offta veda etmek zorunda kaldılar. Neden bunu söylüyorum, 2-3 yıldır iyi planlanmış, kaliteli bir takım ve beklentiye cevap verememiş bir takım. Bu yüzden orada bu yıl daha büyük bir beklenti var. Erzurumspor deplasmanı hangi ligde olursa olsun her zaman zordur. Bizim de hedefimiz var. Öncelikle bir oyun karakteri oluşturmak, sahada izlediğiniz zaman hem güven hem de coşku veren bir oyun karakteri. Keyifli bir maç oynayacağımızı düşünüyorum."

"SİVASSPOR'U YARIŞIR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Korkmaz, Sivasspor alt lige bazı ekonomik ve sportif sıkıntılarla düştüğünü dile getirdi.

Süper Lig'deki gelirle alt ligdekinin bir olmadığını vurgulayan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düştüğünüz zaman yaptığınız kontratların alt ligde size külfeti daha fazla oluyor. Önce bununla baş etmemiz gerekiyordu. Beli oranda beli kısmını halledebildik. Bazı oyuncularla vedalaştık. Yerlerine şu anki şartlarımıza uygun transferler yaptık. Bu da önemli bir kriter, çünkü hemen bir üst lige geri dönelim diye transfer yapmak, başka bir ekonomik külfet altına sokardı. Kulübün yerli oyuncu havuzunda bir daralma vardı. Alt liglerde performansı ile öne çıkmış genç oyuncuları kadromuza kattık. Kiralık olanları tekrar çağırdık. Sivasspor'u bu sene yarışır hale getirmek istiyoruz. Aslında takımın önümüzdeki bir kaç senesini kurtarmak istiyoruz. Sivasspor'un hedefi, doğru zamanda, doğru ekonomiyle Süper Lig'e en hızlı geri dönmektir."

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