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Spor

Osmanlıspor'da iki eksik

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlatılacak olması dolayısıyla hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 13:09
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, günün ilk antrenmanında dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalıştı. Mor-sarılı ekibin sabah antrenmanı saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.

Batıkent Tesisleri'nde sahada gerçekleştirilen ikinci antrenmanına teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çıkan başkent ekibi, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla ile akabinde yapılan açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

1 saat 40 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele ile tedavisine devam edilen Barış Zeren katılmadı.

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