Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Diraiyah FC, Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Otavio'yu transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon başında Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı ve takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Diraiyah FC, Otavio için girişimlere başladı. Oyuncuya Suudi ekibinin yanı sıra Türkiye'den de ciddi ilgi var. Bazı Süper Lig kulüplerinin yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Al Nassr ile olan sözleşmesi devam etse de Otavio'nun yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.