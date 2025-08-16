İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Otavio'ya Türk kulüplerinden yakın takip! Yolu Süper Lig'e düşebilir

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Otavio, beklentileri karşılayamayınca transfer gündemine oturdu. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Diraiyah FC'nin ilgisi sürerken, bazı Süper Lig kulüpleri de 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:08
Otavio'ya Türk kulüplerinden yakın takip! Yolu Süper Lig'e düşebilir
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Diraiyah FC, Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Otavio'yu transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon başında Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı ve takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Diraiyah FC, Otavio için girişimlere başladı. Oyuncuya Suudi ekibinin yanı sıra Türkiye'den de ciddi ilgi var. Bazı Süper Lig kulüplerinin yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Al Nassr ile olan sözleşmesi devam etse de Otavio'nun yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

