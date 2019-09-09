Otobüs bekletildi, Güneş isyan etti

EURO 2020 elemeleri maçı için Moldova’ya giden A Milli Takım kafilesi Kişinev’de Türk vatandaşlar tarafından çiçeklerle ve tazahüratlarla karşılandı. Milliler, havalimanından erken çıktı ancak dışarıda otobüs bir süre bekletildi. Ay-Yıldızlılar’ın hocası Şenol Güneş, otobüsün bekletilmesine tepki gösterdi. Milli Takım güvenlik amiri ve diğer yetkililer devreye girince kriz çıkmadan otobüs hareket etti. A Milli Takım kafilesi, İzlanda deplasmanında da uzun süre havalimanında bekletilmişti.