14 Aralık 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:16

Otto Bariç kimdir? sorusunun yanıtı Teknik adamın ölümünün ardından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin bir dönem Teknik Direktörlüğünü yapan Otto Bariç, corona virüsten hayatını kaybetti. TFF ve Fenerbahçe, Otto Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı. Peki Otto Bariç kaç yaşındaydı? Konu hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Corona virüsüne yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

OTTO BARİÇ KİMDİR?

Otto Baric (19 Haziran 1933; Klagenfurt, Avusturya - 13 Aralık 2020, Zagreb), Hırvat eski futbolcu ve teknik direktör. Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için Türkiye'de de geniş çevrelerce tanınmıştır.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

Otto Bariç, 13 Aralık 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

TFF VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Hırvat teknik direktör Otto Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe eski teknik direktörü, ülkesi Hırvatisan'ın yanı sıra Avusturya ve Arnavutluk milli takımlarını çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bariç ailesi, Fenerbahçe camiası ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise "Futbol A takımımızın 1997-1998 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Otto Bariç'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.