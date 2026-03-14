Spor

Oulai: Hak edilmiş bir galibiyetti

Christ Inao Oulai, Rizespor galibiyetinin ardından bu zorlu haftada takım olarak iyi çalıştıklarını söyledi. Fildişi Sahilli futbolcu, alınan galibiyeti hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'a armağan ettiklerini ifade etti.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, galibiyeti Trabzonspor'un vefat eden yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'a armağan ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan bordo-mavili takımın futbolcusu Christ Inao Oulai, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık hocamız bize iyi taktikler verdi. Biz de bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorduk. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık" dedi.

