Trabzonspor'un genç yeteneği Christian Oulai'nin talipleri artmaya devam ediyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım Galatasaray...

Başkanlar seviyesinde yapılan görüşmeler dün de devam etti. Bordo-Mavililer, başarılı isim için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Cim-Bom'un son teklifi ise 30 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisi... Fenerbahçe'nin de Oulai ile ilgilendiği iddia ediliyor. Chelsea ve PSG, Nijeryalı orta sahayı yakından takip eden diğer takımlar. PSV de yetenekli oyuncuyla ilgileniyor. Hollanda ekibinin teklifi ise 28 milyon euro. Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Oulai için Bastia'ya 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Olası satışın kârından Fransız ekibine yüzde 20 pay verilecek.