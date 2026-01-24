İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oulai transferinde rekor hesabı! Trabzonspor'dan 40 milyon euroluk talep
Spor

Oulai transferinde rekor hesabı! Trabzonspor'dan 40 milyon euroluk talep

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christian Oulai için Galatasaray, Fenerbahçe, Chelsea, PSG ve PSV'nin devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavililer ise Fildişili yıldız için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Akşam24 Ocak 2026 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
Oulai transferinde rekor hesabı! Trabzonspor'dan 40 milyon euroluk talep
ABONE OL

Trabzonspor'un genç yeteneği Christian Oulai'nin talipleri artmaya devam ediyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım Galatasaray...

Başkanlar seviyesinde yapılan görüşmeler dün de devam etti. Bordo-Mavililer, başarılı isim için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Cim-Bom'un son teklifi ise 30 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisi... Fenerbahçe'nin de Oulai ile ilgilendiği iddia ediliyor. Chelsea ve PSG, Nijeryalı orta sahayı yakından takip eden diğer takımlar. PSV de yetenekli oyuncuyla ilgileniyor. Hollanda ekibinin teklifi ise 28 milyon euro. Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Oulai için Bastia'ya 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Olası satışın kârından Fransız ekibine yüzde 20 pay verilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.