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Spor

Ousmane Dembele: Ballon d'Or'u kazanmak zirvedir

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Ousmane Dembele, kendisine yöneltilen Ballon d'Or'u kazanma ihtimali hakkındaki soruyu cevapladı.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Ousmane Dembele: Ballon d'Or'u kazanmak zirvedir
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Ballon d'Or için en güçlü adaylardan olan Paris Saint-Germain oyuncusu Ousmane Dembele, kendisine sorulan "Ballon d'Or'u kazanabilir misin?" sorusuna cevap verdi.

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki yıldız, "Bir futbolcu için Ballon d'Or kazanmak, bireysel anlamda zirvedir. Bu, her çocuğun kurduğu bir hayaldir" dedi.

Fransız oyuncu, PSG'nin Avrupa zaferinde kilit rol oynarken, özellikle eleme turlarındaki etkili oyunuyla öne çıkmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 49 maça çıkan Ousmane Dembele, 33 gol atarken 15 kere de asist yaptı.

  • Ousmane Dembele
  • Ballon dOr

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