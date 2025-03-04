Ousmane Dembele: Liverpool maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda büyük bir mücadele yaşanacak. Liverpool, Çarşamba akşamı Parc des Princes'te PSG ile karşı karşıya gelecek. Rövanş ise bir hafta sonra Anfield'da oynanacak. Kırmızılar, 2019'da şampiyon olduğu kadrodan sadece yedi oyuncuyu korurken, PSG bu maça hücum gücüyle damga vurmaya hazırlanıyor.

Ligue 1'de son olarak Lille'i 4-1 mağlup eden Paris ekibi, son dört maçında 21 gol attı. Takımın dinamik kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, "Liverpool maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." diyerek takımın motivasyonuna dikkat çekti. Ayrıca, teknik direktör Luis Enrique'nin sezon başından beri hücum futbolunu vurguladığını belirterek, "Hepimiz, ister defans ister orta saha oyuncusu olalım, hücum odaklıyız. Mükemmel bir formdayız." ifadelerini kullandı.

UEFA, maçın hakemi olarak İtalyan Davide Massa'yı atadı. 43 yaşındaki hakem, şimdiye kadar 23 Şampiyonlar Ligi maçı yönetti ancak son 16 turunun ötesine geçmedi. Bu sezon PSG'nin grup aşamasında 4-1 kazandığı bir maçı yönetmişti.