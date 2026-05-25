Ousmane Dembele'den Luis Enrique'ye övgü: Harika bir teknik direktör

Paris Saint-Germain'in önemli isimlerinden Ousmane Dembele, teknik direktörü Luis Enrique ile ilgili övgü dolu konuştu.

Fransız yıldız, "Luis Enrique'nin sırrının ne olduğunu kesin olarak söylemek imkansız. Enrique, üst düzey bir teknik direktör. Barcelona'da ve şimdi de PSG'de bunu gösterdi. Net bir vizyonu var ve bunu tüm takıma aktarmaya çalışıyor." dedi.

Dembele, "Enrique göreve geldikten sonra daha fazla sorumluluk üstlendim. O, harika bir teknik direktör. Umarım uzun süre PSG'de kalır." diye konuştu.

Paris Saint-Germain'de bu sezon 39 maçta süre bulan 29 yaşındaki Dembele, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.