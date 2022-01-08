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Spor

Oussama Tannane Göztepe için geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Oussama Tannane ile anlaşmaya vardı ve Faslı orta saha oyuncusunu İzmir'e getirdi.

8 Ocak 2022 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 12:29
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Boşnak kaleci Kenan Piric'le resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Oussama Tannane'nin de işini bitirdi. Son olarak Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Faslı orta saha oyuncusu İzmir'e geldi.

Antalyaspor maçını Gürsel Aksel Stadı'nda izleyeceği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun hafta başında mukavele imzalayacağı kaydedildi.

PSV Eindhoven altyapısından yetişen Tannane, Heerenveen, Heracles, Saint-Etienne, Las Palmas, ve Utrecht'te oynadı. Vitesse'de bu sezon 4 lig, 3 de UEFA Konferans Ligi karşılaşmasına çıkan Tannane, 1 gol attı

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