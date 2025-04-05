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Spor

Ovechkin, 26 yıllık rekoru egale etti

Washington Capitals forması giyen Alexander Ovechkin, NHL'de 26 yıllık gol rekorunu egale etti.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Ovechkin, 26 yıllık rekoru egale etti
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Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) Washington Capitals forması giyen Alexander Ovechkin, 894 golle normal sezonların en skorer oyuncusu rekorunu egale etti.

Capital One Arena'da Chicago Blackhawks'ı ağırlayan Capitals'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden Ovechkin, Wayne Gretzky'nin 26 yıldır elinde bulundurduğu en golcü oyuncu rekoruna ortak oldu.

NHL'de 2004 draftının 1 numarası 39 yaşındaki Rus oyuncu Ovechkin, tüm kariyerini geçirdiği Capitals'ta 1486 maça çıkarak 894 gol kaydetti.

Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues ve New York Rangers formaları giyen Kanadalı Wayne Gretzky ise 1978-1999 yıllarında oynadığı 1487 maçta 894 gol attı.

Ovechkin, NHL'de "power play" esnasında kaydedilen gol (324), uzatma devrelerinde atılan gol (27) ve en çok maç kazandıran gol (136) rekorlarını da elinde bulunduruyor.

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  • Alexander Ovechkin

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