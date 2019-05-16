Overmars: Ziyech'in peşinde çok büyük kulüpler var
Ajax'in yıldız ismi Hakim Ziyech için futbol direktörü Overmars'tan transfer açıklaması geldi.
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın formasını giyen Hakim Ziyech için resmi ağızdan transfer açıklaması geldi.
Bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan yıldız orta saha oyuncusu için Avrupa'nın dev kulüplerinin sırada olduğu belirtildi.
"TRANSFERİNE ENGEL OLMAYACAĞIZ"
Overmars, medya mensuplarına yaptığı açıklamada 3 sezon önce kadroya dahil edilen Ziyech'in transferi için ayak bağı olmayacaklarını ve bunun için kendisine söz verdiklerini belirterek, "Ziyech'in peşinde çok büyük kulüpler var. 3 yıl önce onu transfer ettiğimizde, iyi bir kulüp onu istediğinde transferinin önünde durmayacağımıza söz verdik." dedi.
Hakim Ziyech, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 49 müsabakada 21 gol 24 asistlik istatistiğe ulaştı.
(Sporx)
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