  Övgüleri toplamaya devam ediyor! İspanya'da gündem Arda Güler
LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Alaves'i 2-1 mağlup etti. Eflatun beyazlıların gollerini Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. kaydederken Mbappe'nin golünde asisti yapan milli futbolcu Arda Güler maçtaki performansıyla beğeni topladı. Arda Güler, İspanya basınından övgüleri topladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Arda Güler, Real Madrid formasıyla Bayern Münih maçında gösterdiği performansın ardından bu kez Alaves maçında sergilediği oyunla gündemde. Alvaro Arbeloa'nın orta sahadaki vazgeçilmezi haline gelen 21 yaşındaki Arda dün akşamın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Real Madrid, dün akşam 33. hafta maçında Alaves'i konuk etti. Milli yıldızımız Arda Güler, 30. dakikada Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Fransız golcü, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Real Madrid, 50. dakiakda Vinicius Jr ile 2-0 öne geçti. Maçın skorunu ise 90+3'te Toni Martinez söyledi ve R. Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arda Güler, 28. dakikada korner kullandıktan sonra kendisine pas atmayan Trent Alexander Arnold'a "Neden pas vermiyorsun" şeklinde tepki gösterdi. Arnold'un orta açtığı pozisyonda Alaves kontra atak yakaladı.

"ARDA, NE YETENEK AMA!"

Arda Güler'in asisti dışındaki performansı da İspanyol basınında övgü aldı. İspanyol basınından gazeteci Guillermo Fernandez mücadeleyi değerlendirirken, Arda Güler için ayrı bir parantez açtı. Mundario'da yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arbeloa'nın takımının gollerini Vinicius ve Mbappé attı, ancak günün en büyük kahramanı Türk orta saha oyuncusuydu. Real Madrid, Avrupa kupalarından elenmesinin ardından gergin bir atmosferde Santiago Bernabéu'ya geri döndü. Taraftarlar, kupa kazanamadıkları bir sezonun hayal kırıklığı ile genç oyuncuların getirdiği umut arasındaki çelişki arasında kalarak, öfkelerini takımın üzerine yöneltti. Vinicius Jr., Kylian Mbappé ve Eduardo Camavinga'ya yönelik yuhalamalar, takımın içindeki sorunların bir yansımasıydı."

ÖNERİLEN VİDEO

Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
