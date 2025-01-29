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Spor

Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye geri dönüyor

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Alex Oxlade-Chamberlain'e ülkesi İngiltere'den talipler çıktı. Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve Wolverhampton'ın yanı sıra Champioship'te lider durumda bulunan Leeds United'da 31 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ve oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 00:13 - Güncelleme:
Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye geri dönüyor
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den transfer teklifleri geldiği ileri sürüldü.

İngiliz basınından Leeds Live'da "Şaşırtıcı bir anlaşma planı" başlığıyla yer alan habere göre; Leeds United, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmekle ilgileniyor.

31 yaşındaki futbolcunun da gelecek sezon Premier Lig'de forma giymek istediği için Champioship'te lider durumda bulunan Leeds'e sıcak baktığı iddia edildi.

Haber detayında tecrübeli orta saha oyuncusuyla Leicester City ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği ancak bu takımların Premier Lig'de düşme hattında bulunmasının Leeds United'ı transferde avantajlı hale getirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor ile oynanan son lig maçında Chamberlain'e sürpriz bir şekilde ilk 11'de görev vermişti.

Ancak buna rağmen futbolcunun transferinin, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Alex Oxlade-Chamberlain bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta forma giydiğ ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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