Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye geri dönüyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den transfer teklifleri geldiği ileri sürüldü.

İngiliz basınından Leeds Live'da "Şaşırtıcı bir anlaşma planı" başlığıyla yer alan habere göre; Leeds United, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmekle ilgileniyor.

31 yaşındaki futbolcunun da gelecek sezon Premier Lig'de forma giymek istediği için Champioship'te lider durumda bulunan Leeds'e sıcak baktığı iddia edildi.

Haber detayında tecrübeli orta saha oyuncusuyla Leicester City ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği ancak bu takımların Premier Lig'de düşme hattında bulunmasının Leeds United'ı transferde avantajlı hale getirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor ile oynanan son lig maçında Chamberlain'e sürpriz bir şekilde ilk 11'de görev vermişti.

Ancak buna rağmen futbolcunun transferinin, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Alex Oxlade-Chamberlain bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta forma giydiğ ve 1 kez fileleri havalandırdı.