Öyle asistler yaptı ki taraftarları mest etti

25 Şubat 2020 Salı09:37 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:37

Trabzonspor'un Ganalı forveti Caleb Ekuban, takımın geçen hafta Beşiktaş'la oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olmuş ve mücadelenin kaderini belirleyen isimler arasında yer almıştı.

Maçın uzatma dakikalarında Alexander Sörloth'un attığı golün asistini yapan 25 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı kısıtlı sürede ortaya koyduğu oyunla alkış toplamıştı.

Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in Rizespor karşılaşması öncesinde yapılan takım çalışmalarında da Ekuban'ın formundan memnun olduğu kaydedildi.

(Takvim)