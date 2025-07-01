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Spor

Öyle bir kulüp talip oldu ki! Fatih Terim'i resmen duyurdular

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim'in geleceği merak konusu olmuştu. Suudi basını başarılı hoca için sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte Fatih Terim haberinin detayları...

Emre Sarı1 Temmuz 2025 Salı 22:07 - Güncelleme:
Öyle bir kulüp talip oldu ki! Fatih Terim'i resmen duyurdular
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Geçen sezon Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ardından ise bu sene devre arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab ile 4 ay geçiren Fatih Terim, oradan da ayrılma kararı almıştı. Geleceği merak konusu olan başarılı çalıştırıcı için bazı teklifler olduğu ortaya çıktı. Suudi basını, Fatih Terim ile ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya attı.

İKİ TAKIM TEKLİF YAPACAK

Daha önce yurt dışında İtalya, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da çalışan Fatih Terim yeni bir maceraya hazırlanıyor. Suudi basının iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki takımın Fatih Terim için devrede olduğu aktarıldı. Kulüplerin, yakın zamanda 71 yaşındaki teknik direktöre teklif yapması bekleniyor. Fatih Terim'in kararının ne olacağı ise merak konusu.

AL SHABAB KARNESİ

Al Shabab'ın başında 23 karşılaşmada görev yapan Fatih Terim 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 1,74'lük puan ortalaması yakaladı.

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