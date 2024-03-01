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  • Öyle bir kulüp talip oldu ki! Ferdi Kadıoğlu transferi için harekete geçtiler
Spor

Öyle bir kulüp talip oldu ki! Ferdi Kadıoğlu transferi için harekete geçtiler

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, etkili performansı ile birçok Avrupa devini peşine taktı. Milli oyuncu için Avrupa devi harekete geçti. İşte detaylar...

1 Mart 2024 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Öyle bir kulüp talip oldu ki! Ferdi Kadıoğlu transferi için harekete geçtiler
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Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana birçok mevkide forma giyen Ferdi Kadıoğlu, sol bek pozisyonunda kendisi buldu. Bek olarak gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transferde gözdesi olan milli yıldızın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN GELİYORLAR!

İtalya'da son şampiyon Napoli ve Premier Lig devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı maçta iki dev kulübün, genç yıldızı izlemeye geleceği öğrenildi. Dinamik performansı ile a sınıf bekler arasında yerini alana Ferdi'nin sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENER'İN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'ndan oldukça iyi bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Sarı lacivertliler, Sacha Boey'da olan bonservis rekorunu Ferdi ile kırmanın peşinde.

SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN DE MANU DEVREDE!

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer yükselen yıldızı Sebastian Szymanski'de, Manchester United'ın radarında. Belirtilene göre; Polonyalı futbolcuyu, Hatayspor karşısında izlemek içinde Kırmızı Şeytanlar bir heyet gönderecek.

36 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon sarı lacivertli forma ile 36 maçta süre alan yıldız futbolcu, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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