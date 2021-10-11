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Spor

Oyuna devam edemedi! Hamsik korkuttu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında Hırvatistan - Slovakya mücadelesinde Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, sakatlanarak oyundan çıktı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 22:41 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:42
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Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Hırvatistan'a karşı oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında sakatlandı.

Slovakya'nın Hırvatistan'a attığı golün asistini de yapan Marek Hamsik, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hamsik, sakatlanmasının ardından hemen oyundan çıkarıldı.

Trabzonspor cephesi, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası bekleyişe geçti. Slovak futbolcu, 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta bordo mavililerin en büyük kozlarından biri olacaktı.

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