10 Aralık 2025 Çarşamba
  Oyuna girerken aralarında tartışma olmuştu! Sebastien Pocognoli'den Günay Güvenç açıklaması
Spor

Oyuna girerken aralarında tartışma olmuştu! Sebastien Pocognoli'den Günay Güvenç açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna giren Günay Güvenç ile yaşadığı tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2025 Çarşamba 09:48
Oyuna girerken aralarında tartışma olmuştu! Sebastien Pocognoli'den Günay Güvenç açıklaması
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçının 67. dakikasında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Günay Güvenç oyuna girmek için saha kenarına geldiği esnada Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ile tartışma yaşamıştı.

Günay Güvenç'in Pocognoli ile tartıştığı anlar yayına yansırken, Belçikalı teknik adamdan maç sonrası konuyla ilgili açıklama geldi.

"Günay Güvenç ile tartışmanızda aranızda neler geçti?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Pocognoli, "Futbolda böyle şeyler olur. Bu da işin bir parçası. Bir kalecinin oyuna girerken konsantre olması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

