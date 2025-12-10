Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçının 67. dakikasında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Günay Güvenç oyuna girmek için saha kenarına geldiği esnada Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ile tartışma yaşamıştı.

Günay Güvenç'in Pocognoli ile tartıştığı anlar yayına yansırken, Belçikalı teknik adamdan maç sonrası konuyla ilgili açıklama geldi.

"Günay Güvenç ile tartışmanızda aranızda neler geçti?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Pocognoli, "Futbolda böyle şeyler olur. Bu da işin bir parçası. Bir kalecinin oyuna girerken konsantre olması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.